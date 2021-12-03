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35 минут назад

Изнасиловавшего 27 россиянок бывшего сотрудника МВД выпустят раньше срока

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство 44-летнего бывшего сотрудника МВД России Артура Косицына, отбывающего 13-летний срок за изнасилование 27 девушек в Москве. Об этом сообщает издание E1.RU.

Изнасиловавшему 27 россиянок экс-сотруднику МВД смягчили приговор
Фото: ТАССТАСС

Осужденному полицейскому решено смягчить наказание: его выпустят из колонии на год раньше срока, отправив на принудительные работы. Против освобождения маньяка выступают прокуратура и администрация колонии. Окончательное решение примет Свердловский областной суд. Экс-полицейский пытается выйти на свободу с 2017 года.

В 2011 году Нагатинский суд Москвы приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. После отбытия половины срока он начал просить о замене оставшейся части срока на принудительные работы. Районный суд удовлетворяет эти ходатайства, а областной суд отменяет.

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По данным следствия, с 2005 по 2009 годы жертвами Косицына стали 27 женщин в районах Москвы Бирюлево и Зябликово. Он совершил восемь изнасилований, пять покушений на изнасилование, 18 эпизодов насильственных действий и четыре покушения на сексуальное насилие. Для устрашения женщин полицейский использовал жезл дорожного инспектора, в который было вмонтировано шило — им он колол в шею жертвам.

Происшествия,Артур Косицын,Генпрокуратура РФ,МВД,
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