Изнасиловавшему 27 россиянок экс-сотруднику МВД смягчили приговор

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство 44-летнего бывшего сотрудника МВД России Артура Косицына, отбывающего 13-летний срок за изнасилование 27 девушек в Москве. Об этом сообщает издание E1.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Осужденному полицейскому решено смягчить наказание: его выпустят из колонии на год раньше срока, отправив на принудительные работы. Против освобождения маньяка выступают прокуратура и администрация колонии. Окончательное решение примет Свердловский областной суд. Экс-полицейский пытается выйти на свободу с 2017 года.

В 2011 году Нагатинский суд Москвы приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. После отбытия половины срока он начал просить о замене оставшейся части срока на принудительные работы. Районный суд удовлетворяет эти ходатайства, а областной суд отменяет.