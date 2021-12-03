Тела еще 12 погибших подняли из шахты «Листвяжной»

Еще 12 тел погибших при взрыве метана в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

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"Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела еще 12 человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что 16 пострадавших на шахте "Листвяжная" находятся в стационарах Кузбасса, 1 из них в состоянии средней тяжести, еще 15 — в удовлетворительном.

Кроме того, 83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Власти Кузбасса также уточнили, что выплатят дополнительно по 400 тыс. рублей пострадавшим на шахте "Листвяжная", которые оказались в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Напомним, 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них успели покинуть шахту, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за повышенной вероятности взрыва.