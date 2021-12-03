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33 минуты назад

Из самарской колонии сбежал заключенный

В Самарской области из исправительной колонии номер шесть сбежал Радик Гайфутдинов, осужденный по статье о хищении оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Из самарской колонии сбежал заключенный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе самарского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Гайфутдинов совершил побег «с выводного объекта» 2 декабря.

Во ФСИН заявили, что он был приговорен к пяти годам и десяти месяцам колонии по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

ТАСС отмечает, что из-за побега заключенного самарские следователи начали проверку по статье о халатности.

Ранее из психиатрической больницы подмосковного Чехова сбежал пациент, находившийся там на принудительном лечении. СМИ писали, что он совершил убийство, экспертиза показала, что он страдает психическим заболеванием, и вместо реального срока его отправили на лечение.

«Ленте.ру» рассказали в полиции, что сбежавшему 33 года, у него есть особые приметы - шрамы в районе шеи, угревая сыпь на лице и татуировка «Волк» на пальцах левой руки.

Происшествия,ФСИН,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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