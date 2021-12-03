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39 минут назад

Мужчину с дробовиком в руках около штаб-квартиры ООН сняли на видео

В Нью-Йорке мужчина с дробовиком в руках прогуливался из стороны в сторону возле штаб-квартиры ООН. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что полиция сначала оцепила место происшествия, затем появилась группа быстрого реагирования. Сотрудникам ООН было предписано укрыться в здании и не выходить. С мужчиной были проведены переговоры. После передачи силовиками неких документов вооруженный человек сдался. Его мотивы устанавливаются, о требованиях не сообщалось. По предварительным данным, никто не пострадал.

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