Фанат сжег машину из-за спора о футбольной команде

Негативные отзывы о футбольной команде послужили мотивом для поджога автомобиля. Об этом сообщили в МВД по по Московской области.

Фото: ГУ МВД по Московской области ГУ МВД по Московской области

На стоянке у одного из домов в селе Ромашково сгорела машина, сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге. Ими оказались 24-летний житель Электростали и 32-летний житель Ногинска.

Полиция установила, что один из задержанных облил транспортное средство жидкостью, содержащей в себе бензин и масло, и затем поджег его, а второй находился рядом и наблюдал за происходящим. Автомобиль полностью сгорел.

«Со слов правонарушителей мотивом совершения противоправного деяния послужили негативные отзывы потерпевшего о футбольной команде, за которую они болеют. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в МВД.