Москвич избил прибывшего по вызову врача

Житель столицы избил приехавшего к нему по вызову врача за то, что медик не взял с собой паспорт, пишет Телеграм-канал Shot .

Паспорт пациент потребовал предъявить, чтобы убедиться, что к нему приехал именно врач, а не бандит или мошенник. У медика оказалась только фотография его паспорта, которую он и предъявил пациенту. Москвичу это не понравилось, и он избил врача, а затем пошел в соседнюю комнату за ружьем. Сотрудник поликлиники в это момент смог сбежать. Его госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы челюсти и бедра.