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37 минут назад

Москвич избил прибывшего по вызову врача

Житель столицы избил приехавшего к нему по вызову врача за то, что медик не взял с собой паспорт, пишет Телеграм-канал Shot.

Москвич избил прибывшего по вызову врача
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Паспорт пациент потребовал предъявить, чтобы убедиться, что к нему приехал именно врач, а не бандит или мошенник. У медика оказалась только фотография его паспорта, которую он и предъявил пациенту. Москвичу это не понравилось, и он избил врача, а затем пошел в соседнюю комнату за ружьем. Сотрудник поликлиники в это момент смог сбежать. Его госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы челюсти и бедра.

Полиция, приехавшая по вызову, не смогла войти в дом, так как москвич забаррикадировался и не захотел говорить с представителями органов правопорядка.

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