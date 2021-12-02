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35 минут назад

Россиянина обвинили в четырех убийствах и покушении

В Вологде следователи предъявили обвинение 64-летнему местному жителю в убийстве четырех человек и одном покушении. Об этом в четверг, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина обвинили в четырех убийствах и покушении
Фото:  СК РФ СК РФ

По данным следствия, вечером 26 ноября обвиняемый во время ссоры застрелил 29-летнего мужчину. Подозреваемого задержали в тот же день сотрудники ОМОН Росгвардии.

27 ноября силовики нашли в грузовике возле гаража, принадлежавшего обвиняемому, тела еще двух жертв: 38-летнего мужчины и 37-летней женщины. Позже их документы были обнаружены в квартире предполагаемого убийцы. Также следствие считает его причастным к убийству 58-летнего владельца грузовика и в покушении на убийство другого местного жителя в результате бытового конфликта.

Фигуранта дела по решению суда арестовали и отправили в СИЗО.

Следствие проверяет его на причастность к другим преступлениям. Также мужчине назначена экспертиза для установления степени его вменяемости.

Происшествия,Росгвардия,ФСИН,СКР,Lenta.ru,
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