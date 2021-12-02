Владельцы «Листвяжной» повинились перед Путиным

Председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за произошедшую на шахте «Листвяжная» трагедию. Об этом они заявили на совещании у президента Владимира Путина по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса, передает «Интерфакс».

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По словам Алексеева, внешние факторы официально показывали, что в сфере безопасности на шахте «Листвяжная» «все замечательно».

«Но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека - это катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. (...) Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», - заявил гендиректор «СДС-Угля».

Федяев, в свою очередь, заявил, что руководство холдинга никогда не экономило на средствах безопасности и защиты и оснащало «Листвяжную» самым современным оборудованием.

«На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система "Микон-3", плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. (...) Я готов понести любую ответственность», - сказал глава совета директоров.

В ходе совещания президент Путин поинтересовался у Михаила Федяева, осуществляет ли совет директоров контроль за безопасностью на шахтах, «или только деньги считает».