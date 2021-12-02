Владельцы «Листвяжной» повинились перед Путиным

Председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за произошедшую на шахте «Листвяжная» трагедию. Об этом они заявили на совещании у президента Владимира Путина по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса, передает «Интерфакс».
По словам Алексеева, внешние факторы официально показывали, что в сфере безопасности на шахте «Листвяжная» «все замечательно».
«Но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека - это катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. (...) Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», - заявил гендиректор «СДС-Угля».
Федяев, в свою очередь, заявил, что руководство холдинга никогда не экономило на средствах безопасности и защиты и оснащало «Листвяжную» самым современным оборудованием.
«На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система "Микон-3", плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. (...) Я готов понести любую ответственность», - сказал глава совета директоров.
В ходе совещания президент Путин поинтересовался у Михаила Федяева, осуществляет ли совет директоров контроль за безопасностью на шахтах, «или только деньги считает».
25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.