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22 минуты назад

В Крыму открыли стрельбу

Сотрудники УМВД России по Симферополю задержали двух мужчин, которые нарушили общественный порядок, произведя серию выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что стреляли жители Кировского района 26 и 33 лет. Мужчины производили выстрелы в воздух на улицах города, двигаясь в свадебном кортеже.

Во время выяснения всех обстоятельств инцидента правоохранители задержали и доставили в отделение полиции нарушителей. У мужчин был изъят охолощенный автомат.

Происшествия,Видео,МВД,
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