В Крыму открыли стрельбу

Сотрудники УМВД России по Симферополю задержали двух мужчин, которые нарушили общественный порядок, произведя серию выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что стреляли жители Кировского района 26 и 33 лет. Мужчины производили выстрелы в воздух на улицах города, двигаясь в свадебном кортеже.