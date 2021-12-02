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35 минут назад

Видео: На Сочи впервые с 2012 года обрушился семибалльный шторм

На Сочи кроме сильнейшего ветра и лавинной опасности в горах обрушился шторм. Он продолжался почти двое суток - с 30 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, шторм стал самым мощным с 2012 года, сила волн достигла 7 баллов.

- Такая сила волн в Сочи наблюдается впервые с 2012 года. Шторм обрушился на набережные Имеретинской низменности и в Лазаревском районе города. Экстренные службы о стихии предупредили заранее, жители и гости города были оповещены, - рассказали в мэрии Сочи.

Семибалльный шторм зафиксировали в ночь с 30 ноября на 1 декабря, когда на город обрушился мощнейший ветер. К утру оказались повалены несколько десятков деревьев, никто в результате не пострадал.

Сильнейшие волны, которые обрушились на набережную удалось снять очевидцам в федеральной территории Сириус, неподалеку от олимпийских объектов - стадиона "Фишт" и Олимпийского парка.

По прогнозам синоптиков, к 3 декабря волнение не море должно стихнуть. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждали об опасности находиться у воды с 30 ноября по 3 декабря.

Сейчас службы города устраняют повреждения, которые нанесло море набережным. Организован вывоз крупногабаритного мусора, работники убирают намытый водой песок и гальку. Все работы контролирует межведомственный штаб.

Происшествия,Видео,МЧС,
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