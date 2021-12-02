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1 час назад

Мужчину смыло волной во время шторма в Сочи: видео

В Сочи во время шторма мужчину смыло в море волной. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что несчастный случай произошел в минувшую среду, 1 декабря. На кадрах запечатлено, как двое мужчин стоят на волнорезе, их обоих накрывает набежавшая огромная волна. Через мгновение один из гулявших в такую погоду в опасном месте оказался в воде.

«А второго смыло», – произносит женщина, на чьих глазах разворачивается событие.

Благодаря находившимся поблизости свидетелям трагедии удалось избежать: мужчину вытащили из моря, он не пострадал.

Происшествия,Погода,Видео,
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