Мужчину смыло волной во время шторма в Сочи: видео

В Сочи во время шторма мужчину смыло в море волной. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что несчастный случай произошел в минувшую среду, 1 декабря. На кадрах запечатлено, как двое мужчин стоят на волнорезе, их обоих накрывает набежавшая огромная волна. Через мгновение один из гулявших в такую погоду в опасном месте оказался в воде.