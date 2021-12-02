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1 час назад

Капитан приказал выкинуть полицейских за борт в Архангельске

Капитан судна «Совена», которое находилось в порту Архангельска, приказал экипажу выкинуть сотрудников полиции за борт. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», против мужчины возбудили уголовное дело, поскольку по закону его слова должны исполняться беспрекословно и полицейские увидели угрозу в происходящем.

Капитан приказал выкинуть полицейских за борт в городе РФ
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в ноябре. После пятимесячного рейса судно ошвартовалось в порту, а капитан, по данным издания, «проследовал в увеселительные заведения, где употреблял спиртное». Утром его на борту судна встретили сотрудники портового контроля для административного разбирательства, после чего с капитаном произошел конфликт и на место вызвали полицию.

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Правоохранители попытались уладить ситуацию, однако капитан их обматерил и подал команду «Тревога», после чего команду «Выкинуть сотрудников полиции за борт судна».

«В соответствии с действующим законодательством приказ капитана судна является обязательным к исполнению для всех членов экипажа, находящихся на борту, и, восприняв угрозу реально, стражи порядка вызвали сотрудников регионального управления ФСБ России для оказания силовой поддержки», — рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР РФ.

В результате капитан признал вину. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Происшествия,ФСБ,СКР,
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