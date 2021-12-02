В центре Москвы произошла массовая драка работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство “Москва”», опубликовавший соответствующие кадры.

По предварительной информации, рабочие подрались на улице Машкова. После жалоб местных жителей прокуратура организовала проверку, уточняет канал. Причины потасовки и все обстоятельства случившегося выясняются.