Опубликовано видео с места убийства ребенка в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире тела ребенка с признаками удушения. Около подъезда было найдено тело его матери с признаками падения с высоты. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, обнародовавшее видео с места происшествия.
Убитую 5-летнюю девочку нашли в квартире жилого дома, расположенного на улице Борисова. Тело ее матери было обнаружено у подъезда.
«В настоящее время следствием отрабатываются несколько версий произошедшего. По уголовному выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, допрашивается ряд свидетелей из числа родственников и знакомых семьи», – говорится в сообщении ведомства.