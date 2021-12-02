Опубликовано видео с места убийства ребенка в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире тела ребенка с признаками удушения. Около подъезда было найдено тело его матери с признаками падения с высоты. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, обнародовавшее видео с места происшествия.