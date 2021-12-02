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26 минут назад

Рашкин подал в суд на Госдуму

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание, сообщил его коллега по фракции КПРФ Сергей Обухов.

Рашкин подал в суд на Госдуму
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания РФГосударственная Дума Федерального Собрания РФ

По его словам, Рашкин, будучи не осведомленным в полной мере в юридических тонкостях, еще 21-го числа просил Аршбу «обеспечить в заседании участие его представителей – профессиональных адвокатов», передает РИА «Новости».

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«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1-8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», – отметил он.

По словам Обухова, Рашкин в иске указал, что «он был заведомо поставлен в неравное отношение, поскольку не обладая опытом и юридическими познаниями в степени необходимой для профессионального состязательства с представителями государственного обвинения, которые принимали участие в заседании комиссии, он не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений».

В Тверском суде Москвы сообщили, что иск зарегистрирован, однако пока не решено, будет ли он принят к производству.

Напомним, в четверг стало известно о возбуждении уголовного дела против Рашкина о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после задержания по подозрению в незаконной охоте на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Краснов обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.

Происшествия,Политика,Игорь Краснов,Валерий Рашкин,Сергей Обухов,КПРФ,Госдума,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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