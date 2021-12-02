Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию украинских шпионов. Ведомство обнародовало кадры задержания и признательных показаний агентов СБУ.
Один из задержанных работников Службы безопасности Украины Игорь Коваль рассказал, что был завербован вместе со своим отцом. Их задание состояло в том, чтобы фотографировать автомобильные и железнодорожные мосты и теплоэлектростанцию в городах России.
Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Александр Цилык признался в подготовке теракта с помощью двух ранее заложенных взрывных устройств.