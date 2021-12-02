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13 минут назад

Восстановлена хронология событий после взрыва на «Листвяжной»

Постели того, как в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв, некоторых шахтеров отбросило в сторону, часть рабочих потеряла сознание, но были и те, кто почувствовал только хлопок, однако не смог выбраться. Об этом дочь погибшего в шахте Геннадия Белошкурского Ксения рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Восстановлена хронология событий после взрыва на «Листвяжной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она восстановила хронологию происшествия по переписке выживших работников в чате на телефоне отца, который он оставил среди личных вещей на поверхности.

«Мой папа остался (после взрыва — Прим. ред.) во вменяемом состоянии, отчетливо понимал, что происходит. Начал поднимать людей и приводить их в чувства. Сам мог выбраться, однако предпочел остаться с теми, кто не мог подняться», — поделилась она.

Начав выводить людей, Белошкурский понял, что не хватает его молодого коллеги Александра Петрова. Он увидел, что тот не может включить свое аварийное средство для дыхания — самоспасатель.

«У папы же самоспасатель был уже включен. И он ему прямо насильно начал его пихать. Папа хотел спасти парня, а сам дышал без самоспасателя», — подчеркнула Ксения.

Кроме того, девушка рассказала, что ее отца нашли в группе из пяти человек недалеко от выхода. Александр Петров не смог спастись и погиб.

Напомним, взрыв метана в шахте «Листвяжная» Кемеровской области случился утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в их числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 96 человек — часть из них уже выписаны из больницы.

Происшествия,Александр Петров,Lenta.ru,
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