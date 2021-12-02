Московскую клинику опечатали за нарушение правил проведения вакцинации

Нарушение режима дезинфекции и проведение вакцинации от COVID-19 на недостаточной площади выявили в клинике «Чайка» на западе Москвы, ее опечатали, сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО Евгений Ибрагимов.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

В частности, в клинике использовали средства для дезинфекции с истекшим сроком годности, передает «Интерфакс».

Ибрагимов добавил, что сотрудники Роспотребнадзора также обнаружили нарушения правил обращения с медицинскими отходами. Кроме того, в клинике не была нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

По решению суда работа клиники может быть приостановлена на срок до 90 суток.