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48 минут назад

Московскую клинику опечатали за нарушение правил проведения вакцинации

Нарушение режима дезинфекции и проведение вакцинации от COVID-19 на недостаточной площади выявили в клинике «Чайка» на западе Москвы, ее опечатали, сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО Евгений Ибрагимов.

Московскую клинику опечатали за нарушение правил проведения вакцинации
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В частности, в клинике использовали средства для дезинфекции с истекшим сроком годности, передает «Интерфакс».

Ибрагимов добавил, что сотрудники Роспотребнадзора также обнаружили нарушения правил обращения с медицинскими отходами. Кроме того, в клинике не была нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

По решению суда работа клиники может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее в Москве выявили нарушения ограничений по COVID-19 на семи рынках.

Происшествия,Евгений Ибрагимов,Роспотребнадзор,Интерфакс,
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