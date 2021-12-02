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41 минуту назад

Водитель маршрутки всю дорогу смотрел видео в TikTok

Пассажиров маршрутки в Кемерово возмутило поведение водителя, во время езды он рулил одной рукой, а второй держал телефон на котором смотрел видео в Tik Tok.

Как сообщают местные СМИ водитель так погрузился в «мир тиктоков», что проехал на красный свет.

«В ходе проверки инспекторами ГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово установлен водитель маршрутного такси и индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по перевозке пассажиров на данном маршруте», - сообщили в ОГИБДД столицы Кузбасса.

Инспекторы выписали водителю штраф в размере 1500 рублей.

Происшествия,Видео,ГИБДД,МВД,
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