Водитель маршрутки всю дорогу смотрел видео в TikTok

Пассажиров маршрутки в Кемерово возмутило поведение водителя, во время езды он рулил одной рукой, а второй держал телефон на котором смотрел видео в Tik Tok.
Как сообщают местные СМИ водитель так погрузился в «мир тиктоков», что проехал на красный свет.
«В ходе проверки инспекторами ГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово установлен водитель маршрутного такси и индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по перевозке пассажиров на данном маршруте», - сообщили в ОГИБДД столицы Кузбасса.
Инспекторы выписали водителю штраф в размере 1500 рублей.