Сухогруз с российским углем затонул в Японском море

В Японском море потерпел крушение сухогруз, который шел под флагом Панамы, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра Владивосток Николая Пирожкова.

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Судно затонуло в штормовую погоду. Его экипаж на спасательном мотоботе обнаружило российское судно «Регион 87», которое приписано к порту Анадырь. Людей нашли в западной части Японского моря в 60 милях к северо-востоку от острова Улында.

Они подавали сигнал бедствия. На спасательном мотоботе 17 человек, все — граждане Вьетнама, члены экипажа теплохода Houei Cristal. Затонувшее судно следовало из порта Находки в Приморском крае в Японию. На его борту был уголь и кокс.

МСКЦ Владивосток совместно с Росморречфлотом организовали поисково-спасательную операцию. С этой целью была привлечена береговая охрана Южной Кореи. Также был оповещен морской спасательно-координационный центр Северной Кореи.

Спасли терпящих бедствие людей утром 2 декабря благодаря патрульным судам южнокорейской береговой охраны. По предварительным данным, один человек числится пропавших без вести.