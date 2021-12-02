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25 минут назад

Выпускник умер на итоговом сочинении в подмосковных Люберцах

Ученик 11-го класса умер во время написания итогового сочинения на школьном уроке в подмосковных Люберцах. Подросток во время занятий потерял сознание, сообщает РИА Новости.

Выпускник умер на итоговом сочинении в Люберцах
Фото: ТАССТАСС

Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб, — рассказал агентству неназванный собеседник.

Трагедия произошла в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку.

В начале сентября учащийся 11-го класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Предполагается, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал.

Ранее в школе Магнитогорска во время урока скончался второклассник. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка. Он умер буквально в течение нескольких секунд.

Происшествия,СКР,РИА Новости,
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