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16 минут назад

Восстановлены события в шахте «Листвяжная» сразу после взрыва

Когда в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв, некоторых шахтеров отбросило в сторону, другие потеряли сознание, однако были и те, кто почувствовал только хлопок, но тоже не смог выбраться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала дочь погибшего в шахте Геннадия Белошкурского Ксения. Она восстановила хронологию событий, прочитав переписку выживших работников в чате на телефоне отца, оставленном им среди личных вещей на поверхности.

Восстановлены события в шахте «Листвяжная» после взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой папа остался [после взрыва] во вменяемом состоянии, отчетливо понимал, что происходит. Начал поднимать людей и приводить их в чувства. Сам мог выбраться, однако предпочел остаться с теми, кто не мог подняться», — рассказала она.

Начав выводить людей, Белошкурский обнаружил, что не хватает его молодого коллеги Александра Петрова. Он увидел, что тот не может включить свой аварийный прибор для дыхания — самоспасатель.

«У папы же самоспасатель был уже включен. И он ему прямо насильно начал его пихать. Папа хотел спасти парня, а сам дышал без самоспасателя», — отметила Ксения.

Она добавила, что ее отца нашли в группе из пяти человек неподалеку от выхода. Александр Петров также погиб.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 96 человек — часть из них уже выписали из больницы.

Происшествия,Александр Петров,Lenta.ru,
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