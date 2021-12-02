В одной из школ в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. Медики подозревают отрыв тромба.

— Инцидент произошел в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов, — заявил РИА Новости источник в сфере городского образования.

Сообщается, что на итоговом сочинении в аудитории старшеклассник неожиданно потерял сознание. Врачи считают, что у ученика оторвался тромб.

Отмечается, что на месте работали сотрудники Следственного комитета.

В середине ноября стало известно, что итоговое сочинение (изложение) напишут 1 декабря более 66 тысяч столичных школьников. Помимо допуска к итоговой аттестации, высокие баллы за сочинение будут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вуз.

В этом году были утверждены следующие темы итогового сочинения: «Человек путешествующий: Дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», а также «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».