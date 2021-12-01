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35 минут назад

В подмосковной квартире обнаружили убитую семейную пару

Тела супругов с колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на улице Весенней в подмосковных Люберцах. Об убийстве семейной пары сообщила «Комсомольская правда».

В Подмосковье обнаружили убитую семейную пару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Погибшего мужчину нашли в ванной с множеством проникающих ран в области живота. Его супруга находилась в спальне, преступник ранил ее в живот и в область груди.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что на момент обнаружения тел пара была мертва более пяти часов. Злоумышленник скрылся с места преступления.

На данный момент мотив преступника неизвестен. Правоохранители прорабатывают возможное версии случившегося и ведут поиски убийцы. Детали преступления устанавливаются.

Ранее в московской квартире нашли тела аспиранта и студентки. Молодые люди совершили двойное самоубийство.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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