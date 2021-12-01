В Петербурге рабочие разгромили подъезд жилого дома из-за долгов по зарплате. Акт масштабного вандализма обнаружили жильцы квартир, расположенных в ЖК «Цивилизация на Неве». Снятые ими кадры публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

«Все залито водой, даже потолок мокрый. Разбиты источники питания лифтов, основные и резервные. Срезаны стояки. С потолка лифта хлещет вода!» – сообщил один из жителей в соцсети.

Кроме того, недовольные строители разрисовали стены в подъезде и облили их маслом. Судя по надписям, с ними не расплатился за работу некий Армен.