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1 час назад

Разгромленный рабочими подъезд дома в Петербурге сняли на видео

В Петербурге рабочие разгромили подъезд жилого дома из-за долгов по зарплате. Акт масштабного вандализма обнаружили жильцы квартир, расположенных в ЖК «Цивилизация на Неве». Снятые ими кадры публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

«Все залито водой, даже потолок мокрый. Разбиты источники питания лифтов, основные и резервные. Срезаны стояки. С потолка лифта хлещет вода!» – сообщил один из жителей в соцсети.

Кроме того, недовольные строители разрисовали стены в подъезде и облили их маслом. Судя по надписям, с ними не расплатился за работу некий Армен.

По факту случившегося управляющая ЖК компания проводит проверку.

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