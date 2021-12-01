Нападение на скорую помощь в Москве попало на видео

В Москве компания пьяных мужчин напала на скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший запись с камеры видеорегистратора.
На кадрах видно, как хулиганы выходят из иномарки и подходят к карете скорой помощи. Они начинают бить по ней, выкрикивая угрозы в адрес водителя.
Как уточняет канал, инцидент произошел в одном из дворов Бутова примерно в 03:30 ночи, когда врачи прибыли на вызов. По предварительным данным, причиной нападения стало то, что неадекватным мужчинам не понравилось, как припарковался автомобиль скорой помощи.