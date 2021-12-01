Нападение на скорую помощь в Москве попало на видео

В Москве компания пьяных мужчин напала на скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший запись с камеры видеорегистратора.

На кадрах видно, как хулиганы выходят из иномарки и подходят к карете скорой помощи. Они начинают бить по ней, выкрикивая угрозы в адрес водителя.