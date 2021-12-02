В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
47 минут назад

Тесака посмертно обвинили в убийствах

Националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку), совершившему суицид в челябинском СИЗО, посмертно предъявлено обвинение в убийствах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Тесака посмертно обвинили в убийствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что 2 декабря отца Тесака Сергея Марцинкевича официально признали его представителем. Он отказался от прекращения уголовного дела «в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям».

Следственный комитет РФ (СКР) в ближайшее время завершит расследование уголовного дела в отношении бывших соратников Марцинкевича, которые обвиняются в убийствах на почве межнациональной розни.

Активист рассказал об «адских» пытках Тесака

В октябре стало известно, что Марцинкевич незадолго до совершения суицида в челябинском СИЗО оформил сразу девять явок с повинной, дав показания на своих соратников. Благодаря показаниям специалисты раскрыли несколько убийств, которые были совершены в 2003 году.

16 сентября 2020 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и двух своих знакомых.
Происшествия,ФСИН,СКР,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители