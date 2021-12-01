В Сочи от удара молнии загорелись провода ЛЭП. Видео

От удара молнии в Сочи загорелись провода линии электропередач. Об этом сообщает Telegram-канал «Карточный Домик: Россия», опубликовавший снятое очевидцами видео.

Инцидент произошел в районе Блиново, в нескольких метрах от жилых многоэтажек, расположенных на улице Каспийской.

Со вторника на территории Сочи действует экстренное предупреждение. Курортный город оказался во власти сильнейшего ветра. Его порывы достигали 35 метров в секунду. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Краснодаре и Сочи из-за сильного ветра были повалены деревья, нарушено электроснабжение.