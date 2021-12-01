Никита Лыткин, также известный как Академовский маньяк, покончил с собой в колонии в Иркутской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Согласно информации, тело осужденного обнаружили рано утром 1 декабря в колонии строгого режима в Ангарске.

Напомним, что Никита Лыткин и Артем Ануфриев, также известные как Академовские маньяки, — двое серийных убийств, которые с декабря 2010 по апрель 2011 года совершили девять убийств и по меньшей мере 15 нападений на прохожих в иркутском Академгородке. В качестве орудий преступления молодые выбирали молотки и холодное оружие, а часть нападений они записали на видео.

Лыткина и Ануфриева задержали в апреле 2011 года — им предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества, убийствах и покушении на убийства, а также в издевательстве над телами умерших.