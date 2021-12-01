В Екатеринбурге водитель троллейбуса остановила его посреди маршрута и покинула транспортное средство. Свой поступок работница общественного транспорта объяснила пассажирам тем, что закончилась ее смена. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

Женщина заявила, что ее сменщик опоздал, а она работает с четырех утра. Водитель остановила троллейбус и собралась домой. При этом никакие уговоры пассажиров на нее не действовали, отмечает канал.