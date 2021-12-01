Мужчина погиб после падения на рельсы в метро Москвы

Упавший на рельсы московского метро на станции «Семеновской» мужчина погиб. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.
Напомним, что инцидент произошел сегодня днем, 1 декабря. В результате происшествия движение по синей ветке от станции «Курская» до станции «Партизанская» было заблокировано. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Спасатели извлекают тело мужчины.
Напомним, что в ноябре на станции метро «Сходненская» погиб мужчина, который пытался спасти другого пассажира от падения на рельсы. Выживший скрылся с места происшествия и в тот же вечер покончил с собой.
Позднее выяснилось, что оба погибших мужчины — братья. Оказалось, что один из них решил свести счеты с жизнью из-за неудачной любви, однако родственник спас его ценой собственной жизни. Из-за происшествия в московской подземке пришлось отменить около 20 поездов — около часа не было движения поездов от станции «Планерная» до «Спартака».