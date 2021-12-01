Мужчина упал на рельсы в московском метро

Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Семеновская». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, движение по синей ветке временно остановлено.

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Сейчас спасатели поднимают тело мужчины с путей. Как отмечают в столичном Дептрансе, движения нет от станции «Курская» до станции «Партизанская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Напомним, что в ноябре на станции метро «Сходненская» погиб мужчина, который пытался спасти другого пассажира от падения на рельсы. Выживший скрылся с места происшествия и в тот же вечер покончил с собой.

Позднее выяснилось, что погибшие приходились друг другу братьями. Оказалось, что один из них решил свести счеты с жизнью из-за неудачной любви, однако родственник спас его ценой собственной жизни.