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30 минут назад

Чиновник из мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации

Полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника из столичной мэрии из-за предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Столичный чиновник предоставил поддельный сертификат о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полицией начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.

Происшествия,Правительство Москвы,
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