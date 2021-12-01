Автомобилисты попали в ледяной плен под Петербургом

Под Санкт-Петербургом водители стоят в пробке больше суток. У них заканчивается горючее и они замерзают. Причиной пробки стало столкновение двух фур, сообщает «Деловой Петербург».

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Аномальные заторы сковывают Петербург вторые сутки из-за выпавшего снега. Так, многочасовая пробка в Шушарах на Московском шоссе сохраняется второй день. Петербуржцы уже прозвали ее «Ледяным адом».

Во вторник, 30 ноября, очевидцы в соцсетях сообщали, что снегопад заставил автомобилистов провести порядка 5 часов в пробке в промзоне Шушары.

На «Яндекс.Картах» в десятом часу вечера бордовыми стали и соседние дороги: Софийская улица, Колпинское шоссе, Ленсоветовская дорога.

Чтобы не расходовать топливо вхолостую, многие водители решили выключить двигатели, а потому мерзли в машинах. На ситуацию негативно повлияли несколько ДТП. Водители автобусов высаживали пассажиров и те шли пешком.

К утру 1 декабря сервис «Яндекс.Карты» показывает, что затор за сутки никуда не делся. Уточняется, что машины стоят в обоих направления. Пробка с небольшими «просветами» тянется практически от пересечения с Пулковским шоссе до поворота на Колпино.

Кроме того, вновь стоят Софийская улица, Витебский проспект и другие направления. В общем по городу утренние пробки оцениваются в 8 баллов.