В Москве "заминировали" школы и суды

Все школы и суды в Москве проверяют после сообщений о минировании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Как отметил собеседник издания, поступили угрозы закладки бомб во всех школах и судах Москвы. По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам. Будут ли проводиться эвакуации, пока не уточняется.

Напомним, что ранее, 1 декабря, на почту челябинского аэропорта пришло письмо о минировании взлетно-посадочной полосы. В аэропорт прибыли представители транспортной прокуратуры и областного Миндортранса.