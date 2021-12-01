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17 минут назад

В Москве "заминировали" школы и суды

Все школы и суды в Москве проверяют после сообщений о минировании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве "заминировали" школы и суды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил собеседник издания, поступили угрозы закладки бомб во всех школах и судах Москвы. По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам. Будут ли проводиться эвакуации, пока не уточняется.

Напомним, что ранее, 1 декабря, на почту челябинского аэропорта пришло письмо о минировании взлетно-посадочной полосы. В аэропорт прибыли представители транспортной прокуратуры и областного Миндортранса.

В октябре в Подмосковье эвакуировали студентов и преподавателей Российского университета кооперации в Мытищах из-за поступившего сообщения о минировании. При этом ранее правоохранители также проверяли информацию о якобы готовящемся нападении на вуз, которую предоставил заведующий кафедрой. По его словам, неизвестный готовился открыть стрельбу на занятиях.

Происшествия,РИА Новости,
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