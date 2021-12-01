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18 минут назад

В Москве бизнесмен покончил с собой после ссоры с девушкой

Бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне на Воробьевых горах в Москве после ссоры с бывшей возлюбленной. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, тело 43-летнего мужчины обнаружили в лесном массиве.

Столичный бизнесмен покончил с собой на глазах у девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, Никитаев свел счеты с жизнью на глаза у девушки. Прибывшим на место полицейским она рассказала, что рассталась с ним около полугода назад. Вчера же он подкараулил ее, когда она шла с работы. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой Никитаев покончил с собой.

Юрий Никитаев занимал пост генерального директора в компании «ОПТИЗ-Мониторинг», которая занималась научными исследованиями.

Напомним, что ранее в Москве покончил с собой гражданин Франции, который работал в столице преподавателем. Мужчина якобы пришел домой без настроения, после чего его супруга вышла на улицу, а вернувшись в квартиру обнаружила мужа мертвым.

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