Столичный бизнесмен покончил с собой на глазах у девушки

Бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне на Воробьевых горах в Москве после ссоры с бывшей возлюбленной. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, тело 43-летнего мужчины обнаружили в лесном массиве.

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По предварительной информации, Никитаев свел счеты с жизнью на глаза у девушки. Прибывшим на место полицейским она рассказала, что рассталась с ним около полугода назад. Вчера же он подкараулил ее, когда она шла с работы. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой Никитаев покончил с собой.

Юрий Никитаев занимал пост генерального директора в компании «ОПТИЗ-Мониторинг», которая занималась научными исследованиями.