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57 минут назад

Последствия ураганного ветра в Краснодаре сняли на видео

Ураганный ветер пронесся над Краснодаром в ночь на среду. Стихия вырывала с корнем деревья, срывала навесы и металлоконструкции. В некоторых районах города была отключена электроэнергия. Снятые местными жителями кадры размещены в Telegram-канале «Телетайп Краснодара».

На одной из записей видно, что ветер сорвал крышу со зданий. Как уточняет канал, повреждена кровля строений на территории ТУ «Центр города». Коммунальщики ликвидируют последствия ночной непогоды. Все городские службы перешли в режим повышенной готовности.

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