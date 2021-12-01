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9 минут назад

Неизвестный сообщил о бомбе в аэропорту Челябинска

В среду, 1 декабря, на почту челябинского аэропорта пришло письмо о минировании взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает 74.ru.

В аэропорту Челябинска «заминировали» взлетную полосу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письмо пришло в 09:45 по местному времени. Сейчас аэропорт проверяют.

«Сидим в самолете. Капитан корабля объявил, что аэропорт Челябинска якобы заминирован. Не взлетаем», - рассказал изданию один из пассажиров.

В аэропорт прибыли представители транспортной прокуратуры и областного Миндортранса.

В начале ноября омский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе, пассажирам прибывших рейсов пришлось на время остаться в самолетах. В итоге сообщение оказалось ложным.

Незадолго до появлялась ложная информация о минировании аэропортов Астрахани, Симферополя и Ростова-на-Дону.

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