В аэропорту Челябинска «заминировали» взлетную полосу

В среду, 1 декабря, на почту челябинского аэропорта пришло письмо о минировании взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает 74.ru.
Письмо пришло в 09:45 по местному времени. Сейчас аэропорт проверяют.
«Сидим в самолете. Капитан корабля объявил, что аэропорт Челябинска якобы заминирован. Не взлетаем», - рассказал изданию один из пассажиров.
В аэропорт прибыли представители транспортной прокуратуры и областного Миндортранса.
В начале ноября омский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе, пассажирам прибывших рейсов пришлось на время остаться в самолетах. В итоге сообщение оказалось ложным.
Незадолго до появлялась ложная информация о минировании аэропортов Астрахани, Симферополя и Ростова-на-Дону.