Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске

"В аэропорту Челябинска произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы воздушного судна Bombardier. Примерно за 20-25 м. Рейс Казань - Челябинск, авиакомпания UVT Aero, регулярный, было 22 пассажира, один несовершеннолетний, три члена экипажа. Воздушное судно видимых повреждений не получило. Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.