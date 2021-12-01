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1 час назад

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска

Самолет авиакомпании UVT Aero рейса Казань - Челябинск при посадке в аэропорту прибытия выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20-25 м. Организована проверка соблюдения законодательства безопасности полетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске
Фото: © Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры© Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

"В аэропорту Челябинска произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы воздушного судна Bombardier. Примерно за 20-25 м. Рейс Казань - Челябинск, авиакомпания UVT Aero, регулярный, было 22 пассажира, один несовершеннолетний, три члена экипажа. Воздушное судно видимых повреждений не получило. Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба уточнила, что судно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет.

В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что всего было задержано девять рейсов. "[В данный момент] аэропорт работает в штатном режиме. Проводится проверка", - пояснили там.

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