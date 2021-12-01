Появилось видео из Оксфордской школы в Мичигане, где ученик устроил стрельбу

Трое учеников погибли в результате стрельбы в школе Оксфорда, штат Мичиган. Стрелявший 15-летний ученик задержан. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «RT на русском».
На кадрах видно, как подростки забаррикадировались в классе, не давая стрелку, выдававшему себя за помощника шерифа, ворваться внутрь. Как только ученики узнали, что стрелок за дверью - тут же принялись быстро покидать помещение через другой выход.
Как сообщает местная полиция трое учеников убиты, шесть человек ранены. На месте задержания стрелявшего ученика обнаружен пистолет.