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46 минут назад

В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

В Кузбассе горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее операция была прекращена из-за проблем с газом. Сообщается, что ситуацию удалось стабилизировать. Спасатели уже отправились на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших шахтеров. По данным МЧС для обеспечения безопасного доступа в шахту оттуда была выкачена вода, проведена работа по бурению скважин и подаче газообразного азота в отработанное пространство лавы.

Ранее стало известно, что количество человек, пострадавших при взрыве в шахте, увеличилось почти до 100.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. В момент взрыва под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. В результате трагедии погиб 51 человек.

Происшествия,МЧС,
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