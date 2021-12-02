В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

В Кузбассе горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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Ранее операция была прекращена из-за проблем с газом. Сообщается, что ситуацию удалось стабилизировать. Спасатели уже отправились на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших шахтеров. По данным МЧС для обеспечения безопасного доступа в шахту оттуда была выкачена вода, проведена работа по бурению скважин и подаче газообразного азота в отработанное пространство лавы.

Ранее стало известно, что количество человек, пострадавших при взрыве в шахте, увеличилось почти до 100.