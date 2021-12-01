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1 час назад

Лось ударил ребёнка в национальном парке «Зюраткуль».Видео

Обитающий в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области лось передними копытами ударил ребёнка.Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как молодого лося окружила толпа посетителей парка. Около 15 человек кормили, тискали и снимали на камеры телефонов животное. Через несколько мгновений Лось по неизвестный причинам встал на задние копыта, а передними ударил находящуюся поблизости. Ребенок упал на спину. О состоянии здоровья девочки информации нет. Лось после произошедшего инцидента убежал в лес.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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