Лось ударил ребёнка в национальном парке «Зюраткуль».Видео

На кадрах видно, как молодого лося окружила толпа посетителей парка. Около 15 человек кормили, тискали и снимали на камеры телефонов животное. Через несколько мгновений Лось по неизвестный причинам встал на задние копыта, а передними ударил находящуюся поблизости. Ребенок упал на спину. О состоянии здоровья девочки информации нет. Лось после произошедшего инцидента убежал в лес.