Безработного россиянина ограбили на 350 млн руб.

Безработный россиянин лишился 350 млн рублей, став жертвой двух грабителей, пишет Телеграм-канал «112».
24-летний криптовалютчик Владислав из Томска в середине октября вышел из квартиры. Тут к нему подошел парень в маске и под дулом пистолета заставил вернуться. В квартире он приказал Владиславу перевести на посторонний кошелек 85 биткоинов.
Также пропали два ноутбука, смартфоны Apple и наличные деньги.
После этого жертву связали скотчем и положили на кровать, где он провел восемь часов под наблюдением второго грабителя.
После этого подельнику позвонили, и он ушел из квартиры. Владислав освободился и обратился в полицию. Правоохранители задержали 36-летнего Николая Архисова, который признался в грабеже и вернул часть денег – 36 млн рублей. Полиция ищет остальные деньги.