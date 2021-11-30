Безработного россиянина ограбили на 350 млн руб.

Безработный россиянин лишился 350 млн рублей, став жертвой двух грабителей, пишет Телеграм-канал «112».

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24-летний криптовалютчик Владислав из Томска в середине октября вышел из квартиры. Тут к нему подошел парень в маске и под дулом пистолета заставил вернуться. В квартире он приказал Владиславу перевести на посторонний кошелек 85 биткоинов.

Также пропали два ноутбука, смартфоны Apple и наличные деньги.

После этого жертву связали скотчем и положили на кровать, где он провел восемь часов под наблюдением второго грабителя.