Защита экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) будет обжаловать приговор суда, согласно которому Романов проведет в колонии три года и шесть месяцев. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Мы будем обжаловать решение Измайловского суда в отношении Николая Романова», — сообщил адвокат.

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Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлена вина подсудимого в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

29 ноября прокуратура попросила суд назначить опальному отцу Сергию четыре года лишения свободы. Он не признает свою вину.

Против Романова ведется расследование по делу об организации экстремистской группы, в состав которой входят его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица.

В июле 2020 года церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом и нарушившего священническую присягу. Он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы в пандемию. 10 сентября 2020 года его отлучили от церкви.

В декабре 2020 года Романова задержал спецназ. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». По версии следствия, он публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.

Ранее Романов был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбытия наказания вышел на свободу в конце 90-х годов.

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) своими высказывании о "чипировании и пандемии" вызывал раскол в Русской православной церкви. К такому выводу пришел Измайловский суд Москвы в приговоре по делу Романова.

"Романов своими действиями создавал раскол в Русской православной церкви, высказывая свое мнение "о пандемии и чипировании", - отметил судья в приговоре.

Измайловский суд во вторник признал Романова виновным по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), ч. 3 ст. 148 ("Нарушение права на свободу вероисповедания"), ч. 3 ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства") УК РФ. Наказание ему будет названо в завершающей части чтения судебного акта.

Романов отрицает вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор.

Рассмотрение дела в отношении экс-схиигумена проходило в Измайловском суде Москвы в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.