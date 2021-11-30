В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
1 час назад

Закрыто дело против попавшего в ДТП мэра Рыбинска

Мышкинский районный суд Ярославской области прекратил уголовное дело в отношении мэра Рыбинска Дениса Добрякова, который обвинялся в совершении ДТП с двумя пострадавшими. Об во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Закрыто дело против попавшего в ДТП мэра Рыбинска
Фото: rus.teamrus.team

Дело закрыто в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего. Добрякову вменялась статья 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Мэр Рыбинска заплатил ему денежную компенсацию, уточняет REGNUM.

9 сентября мэр Рыбинска за рулем Lexus GX460 столкнулся с водителем «ВАЗ-2110» в Мышкинском районе Ярославской области рядом с деревней Охотино. В результате ДТП он получил ушибы, а водитель и пассажир другой машины были госпитализированы с травмами в больницу. Авария произошла из-за того, что чиновник выехал на встречную полосу.

Добряков после аварии сразу вызвал скорую помощь для пострадавших, а также прошел медосвидетельствование после приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия.

Происшествия,Денис Добряков,ГИБДД,Lenta.ru,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители