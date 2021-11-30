Закрыто дело против попавшего в ДТП мэра Рыбинска

Мышкинский районный суд Ярославской области прекратил уголовное дело в отношении мэра Рыбинска Дениса Добрякова, который обвинялся в совершении ДТП с двумя пострадавшими. Об во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Дело закрыто в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего. Добрякову вменялась статья 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Мэр Рыбинска заплатил ему денежную компенсацию, уточняет REGNUM.

9 сентября мэр Рыбинска за рулем Lexus GX460 столкнулся с водителем «ВАЗ-2110» в Мышкинском районе Ярославской области рядом с деревней Охотино. В результате ДТП он получил ушибы, а водитель и пассажир другой машины были госпитализированы с травмами в больницу. Авария произошла из-за того, что чиновник выехал на встречную полосу.