Россияне начали незаконно рубить деревья из-за дефицита угля

В Алтайском крае начался дефицит угля из-за увеличения его экспорта в Китай и резкого подорожания перевозок топлива по железной дороге (в среднем на 50-60 процентов). Следователи начали проверку, говорится на сайте регионального управления СК.

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«С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан его приобрести», — отмечается в сообщении.

Проблемы с поставками угля произошли из-за его резкого подорожания в Кемеровской области — в среднем на 60 процентов. Жители сел вынуждены ночевать в чужих домах, чтобы не замерзнуть, пишет «Тайга.инфо». С такими проблемами россияне не сталкивались даже в 1990-е, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин в начале сентября признал, что страна не может полноценно воспользоваться ростом цен на глобальном рынке угля, потому что не увеличила пропускную способность железных дорог на Дальнем Востоке.