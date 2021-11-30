Продюсер «Бумера» затопил восемь квартир

Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц затопил восемь квартир в доме Союза кинематографистов в центре Москвы, передает Mash.

Фото: Сергей Члиянц/Facebook Сергей Члиянц/Facebook

Когда Члиянца не было дома, в его квартире в Новолесном переулке прорвало трубу. Чтобы устранить последствия происшествия, нужно разобрать стену и заменить неисправную сантехнику, однако в отсутствие продюсера это невозможно.

Сейчас Члиянц находится на Украине, он планирует приехать в Москву только в середине декабря.

В квартиру пустили только его дочь и слесаря, который смог перекрыть горячую воду.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы удовлетворил иск режиссера Валерии Гай Германики о взыскании компенсации с соседей. Она требовала взыскать с соседей 400 тыс. руб. за порчу картины, и исковые требования были удовлетворены в полном размере.