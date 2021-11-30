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8 минут назад

Mash: продюсер «Бумера» затопил восемь квартир

Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц затопил восемь квартир в доме Союза кинематографистов в центре Москвы, передает Mash.

Продюсер «Бумера» затопил восемь квартир
Фото: Сергей Члиянц/FacebookСергей Члиянц/Facebook

Когда Члиянца не было дома, в его квартире в Новолесном переулке прорвало трубу. Чтобы устранить последствия происшествия, нужно разобрать стену и заменить неисправную сантехнику, однако в отсутствие продюсера это невозможно.

Садальский показал фотографии затопленной квартиры

Сейчас Члиянц находится на Украине, он планирует приехать в Москву только в середине декабря.

В квартиру пустили только его дочь и слесаря, который смог перекрыть горячую воду.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы удовлетворил иск режиссера Валерии Гай Германики о взыскании компенсации с соседей. Она требовала взыскать с соседей 400 тыс. руб. за порчу картины, и исковые требования были удовлетворены в полном размере.

Произведение искусства пострадало в результате потопа в ее московской квартире на Большой Дмитровке — картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды» оказалась уничтожена. Помимо этого, в квартире вздулся паркет. Ущерб оценили в 408 тыс. руб.

Происшествия,Сергей Члиянц,
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