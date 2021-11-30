Лифт рухнул вместе с пассажиром в Иркутске

Иркутянин упал вместе с сорвавшимся лифтом в многоэтажном жилом доме. Сибиряк получил серьезные травмы.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Лифт сорвался в доме на улице Маршала Конева. Один его житель сел в кабину на шестом этаже, а вскоре после начала движения внезапно начал падать вниз.

Экстренное торможение включилось лишь на третьем этаже. Несмотря на это, пассажир лифта получил серьезные травмы. По данным "Комсомольский правды – Иркутск", мужчина попал в больницу с переломами ног.

По какой причине сломался лифт пока неизвестно. Это предстоит выяснить правоохранителям и специалистам, обслуживающих подъемник.