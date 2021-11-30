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1 час назад

Лифт рухнул вместе с пассажиром в Иркутске

Иркутянин упал вместе с сорвавшимся лифтом в многоэтажном жилом доме. Сибиряк получил серьезные травмы.

Лифт рухнул вместе с пассажиром в Иркутске
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Лифт сорвался в доме на улице Маршала Конева. Один его житель сел в кабину на шестом этаже, а вскоре после начала движения внезапно начал падать вниз.

Экстренное торможение включилось лишь на третьем этаже. Несмотря на это, пассажир лифта получил серьезные травмы. По данным "Комсомольский правды – Иркутск", мужчина попал в больницу с переломами ног.

По какой причине сломался лифт пока неизвестно. Это предстоит выяснить правоохранителям и специалистам, обслуживающих подъемник.

Ранее сообщалось, что в Северной столице в одном из торговых центров упал лифт с посетительницей.

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