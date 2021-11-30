Самолет до Доминиканы застрял в Пулково на 12 часов

Самолет до Доминиканы застрял в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково почти на 12 часов из-за снега. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», по большинству остальных рейсов задержки составляют до 1,5 часов.

Самолет рейса Санкт-Петербург — Ла-Романа должен был отправиться еще ночью, однако рейс чартера перенесли на утро. Однако, после утренней посадки, воздушное судно так и осталось в Пулково — по словам одного из подписчиков издания, людям приходится ждать взлета в душном салоне уже более четырех часов.

Несколько позднее командир самолета сообщил, что рейс прекращён, а пассажирам в скором времени подадут трапы для возвращение в Пулково.

При этом, согласно табло аэропорта, рейс вылетел еще в 10:48 мск. В среднем большинство рейсов задерживаются — срок опоздания составляет от 15 минут до 1,5 часов.