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1 час назад

Тела 20 погибших обнаружены в шахте «Листвяжная»

20 тел погибших обнаружено в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева, 18 из них принадлежат шахтерам, а еще два — горноспасателям, однако тела пока не могут поднять на поверхность из-за газовой обстановки.

Тела 20 погибших обнаружены в шахте «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас продолжается откачка воды из шахты. Газовую обстановку в тоннелях собираются обезопасить с помощью бурения технологических скважин. По предварительной оценке, на это потребуется 5-6 дней, а еще два дня уйдут на закачку азота и углекислого газа.

Напомним, что утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошло задымление с последующим взрывом. В результате инцидента погибли 51 человек — 46 горняков и пять спасателей. Еще 92 пострадали. Госпитализация потребовалась 45 шахтерам и 35 горноспасателям.

Согласно версии, которую озвучил генпрокурор Дмитрий Демешин, причиной аварии стал взрыв метана.

После аварии на шахте были возбуждены два уголовных дела. Одно из них по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По нему фигурантами проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок.

Второе дело возбуждено в отношении инспекторов Ростехнадзора по статье о халатности, которая привела к гибели двух и более лиц. Все подозреваемые арестованы по решению суда.

Происшествия,Дмитрий Демешин,Ростехнадзор,
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